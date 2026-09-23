Auto landet auf der Seite – Lenker verletzt

Crash auf der B311 in Salzburg: Ein Fahrzeug lag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Pinzgauer Bundesstraße auf der Seite. Eine zunächst als eingeklemmt gemeldete Person konnte sich selbst befreien. Sie wurde nur leicht verletzt.
Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die B311 Pinzgauer Bundesstraße alarmiert. Die vermeintlich eingeklemmte Person konnte sich allerdings selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde dabei leicht verletzt.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf und leuchteten die Unfallstelle aus. Nach der Versorgung und dem Abtransport der verletzten Person durch das Rote Kreuz sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei begannen die Aufräumarbeiten. Die Fahrbahn konnte rasch wieder freigegeben werden.
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