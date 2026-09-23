Auto landet auf der Seite – Lenker verletzt

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf und leuchteten die Unfallstelle aus. Nach der Versorgung und dem Abtransport der verletzten Person durch das Rote Kreuz sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei begannen die Aufräumarbeiten. Die Fahrbahn konnte rasch wieder freigegeben werden.