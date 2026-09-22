Baummädchen und Zentauren in der Horten Collection

Kultfiguren im „Göttinnenland“

Samsonow erzählt, was sie zu ihren Stelen inspirierte: „Zum Schnitzen kam ich 1990, nachdem ich in Altötting eine umgestürzte tausendjährige Linde gekauft hatte, die keiner wollte. Aus dem Holz entstanden meine ersten 200 Figuren.“ Aus Baumstämmen formt sie seither mit Hämmern und Stemmeisen, Meißeln und Messern ihre surreal anmutenden Riesenfiguren.

Totems, die sie mit Saiten bespannt, um sie zum Klingen zu bringen. Kultfiguren ihres „Göttinnenlandes“, das sie mit Erwin Wurm, Manfred Wakolbinger u. a. 2020 auf vier Hektar im Pulkautal (NÖ) gegründet hat.