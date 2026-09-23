Grober Sturz: Alkolenkerin (37) fuhr Motorrad auf

Zu langsam reagiert hatte eine 37-Jährige am Dienstagabend auf Höhe der Kreuzung Dr.-Franz-Palla-Gasse in Klagenfurt. Denn dort fuhr die Pkw-Lenkerin einer Motorradfahrerin (54) auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die 54-Jährige.
Wegen einer roten Ampel musste eine 54-Jährige aus Klagenfurt ihr Motorrad anhalten. Doch als sie bei Grün weiterfahren wollte, krachte ihr ein Pkw ins Heck. Es war eine 37-jährige Klagenfurterin, die das Motorrad zu spät sah und es nicht mehr schaffte zu bremsen. Zudem war die Frau schwer alkoholisiert, wie ein durchgeführter Test zeigte.
Führerschein weg
Die Motorradlenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und noch an Ort und Stelle erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Klagenfurt. Der Pkw-Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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