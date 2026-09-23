Grober Sturz: Alkolenkerin (37) fuhr Motorrad auf

Wegen einer roten Ampel musste eine 54-Jährige aus Klagenfurt ihr Motorrad anhalten. Doch als sie bei Grün weiterfahren wollte, krachte ihr ein Pkw ins Heck. Es war eine 37-jährige Klagenfurterin, die das Motorrad zu spät sah und es nicht mehr schaffte zu bremsen. Zudem war die Frau schwer alkoholisiert, wie ein durchgeführter Test zeigte.