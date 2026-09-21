Das Pickerl für Altbauten kommt nur schleppend an

Termine könnten knapp werden

Zum Nadelöhr kann vor allem die Akteneinsicht werden. Selbst die Baupolizei warnt, dass „mit einer mehrmonatigen Wartezeit gerechnet werden muss“. Wer nicht reagiert, müsse laut Kotlo mit Strafen von bis zu 50.000 Euro rechnen. Und danach folgt bereits die nächste Welle: Bis Ende 2030 brauchen auch rund 23.500 Wiener Gebäude aus den Jahren 1919 bis 1945 ein Bauwerksbuch.