Das Pickerl für Altbauten kommt nur schleppend an

Die Uhr tickt für Wiens Altbauten: Bis Ende 2027 brauchen rund 31.000 vor 1919 errichtete Häuser ein registriertes Bauwerksbuch. Doch erst etwa 3000 sind bei der Baupolizei gemeldet. Wer zu lange wartet, riskiert Engpässe – und am Ende hohe Strafen.
Für Wiens Hausbesitzer läuft die Uhr. Rund 31.000 Gebäude, die vor 1919 errichtet wurden, müssen bis Ende 2027 ein Bauwerksbuch haben. Doch aktuell sind bei der Baupolizei (MA 37) erst rund 3000 registriert. Damit fehlen noch 28.000. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch macht klar, worum es der Stadt geht: „Wien darf nicht zu einem Freiluftmuseum werden.“ Altbauten müssten bewohnt und erhalten bleiben.
Sicherheit der Gebäude
Baupolizei-Chef Ilja Messner nennt das Bauwerksbuch „ein wesentliches Instrument für die langfristige Erhaltung unseres Gebäudebestands“. Doch warum ist es so wichtig? Das verpflichtende Bauwerksbuch soll dafür sorgen, dass Schäden früher erkannt und nötige Arbeiten dokumentiert werden. Der Zustand aller sicherheitsrelevanten Bauteile wird im „Gebäudepickerl“ festgehalten. Erstellt wird es von Ziviltechnikern, Baumeistern oder Sachverständigen. Und die warnen nun vor einem Flaschenhals.
Kein Formalakt
Denn die Zeit wird knapp. Baumeister Nihad Kotlo drastisch: „Ein Bauwerksbuch entsteht nicht am Schreibtisch, und es entsteht nicht in einer Woche.“ Vor der Registrierung stehen Akteneinsicht, Erstbegehung, Befundung, Erstellung und Signatur.
Termine könnten knapp werden
Zum Nadelöhr kann vor allem die Akteneinsicht werden. Selbst die Baupolizei warnt, dass „mit einer mehrmonatigen Wartezeit gerechnet werden muss“. Wer nicht reagiert, müsse laut Kotlo mit Strafen von bis zu 50.000 Euro rechnen. Und danach folgt bereits die nächste Welle: Bis Ende 2030 brauchen auch rund 23.500 Wiener Gebäude aus den Jahren 1919 bis 1945 ein Bauwerksbuch.
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