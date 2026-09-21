Deutscher TV-Star ließ Lewis Hamilton abblitzen

In diesem Match stieg Rekord-Champion Lewis Hamilton als Verlierer aus! Der Formel-1-Superstar soll die deutsche Moderatorin Lola Weippert auf einer Dating-App für Promis angeschrieben haben – und eiskalt abgeblitzt sein. Das verriet die 30-jährige Deutsche nun in ihrem Podcast „Schön Laut“.
„Ich hatte mal ein Match auf Raya mit Lewis Hamilton“, erzählt die Moderatorin ganz offen. Wann genau das war, verriet sie allerdings nicht. Fest steht aber: Es war auf der Dating-Plattform Raya – das Tinder für Promis – in die man nur auf Einladung aufgenommen werden kann.
„Nee, das ist nicht mein Typ“
Hamilton soll sie darauf angeschrieben haben. „Er hat mir geschrieben: ‘Hey …‘, aber ich habe ihm nicht geantwortet.“ Der simple Grund: „Ich dachte mir: ,Nee, das ist nicht mein Typ. Ich bin keine Lewis-Hamilton-Spielerfrau’“, so Lola. Der Ferrari-Pilot soll sie danach sogar auf ein Treffen eingeladen haben, aber Weippert hatte kein Interesse, den Superstar persönlich kennenzulernen. „Ich habe manchmal einfach Angst vor Männern. Wenn es Promis sind, denke ich mir immer: ,Die haben bestimmt irgendeinen am Helm’“, so ihre Begründung im Podcast.
Dabei gilt der 41-jährige Brite als Frauenschwarm. Seit Anfang 2026 ist er mit Kim Kardashian liiert, davor unter anderem mit Nicole Scherzinger.
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