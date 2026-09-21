Deutscher TV-Star ließ Lewis Hamilton abblitzen

„Nee, das ist nicht mein Typ“

Hamilton soll sie darauf angeschrieben haben. „Er hat mir geschrieben: ‘Hey …‘, aber ich habe ihm nicht geantwortet.“ Der simple Grund: „Ich dachte mir: ,Nee, das ist nicht mein Typ. Ich bin keine Lewis-Hamilton-Spielerfrau’“, so Lola. Der Ferrari-Pilot soll sie danach sogar auf ein Treffen eingeladen haben, aber Weippert hatte kein Interesse, den Superstar persönlich kennenzulernen. „Ich habe manchmal einfach Angst vor Männern. Wenn es Promis sind, denke ich mir immer: ,Die haben bestimmt irgendeinen am Helm’“, so ihre Begründung im Podcast.