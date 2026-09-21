Harter Sparkurs: Zeichen bei VW „stehen auf Sturm“

25.000 Stellen im Visier

Bei Volkswagen steht bereits der Abbau von 25.000 Arbeitsplätzen in Deutschland im Raum. Offen sei laut Cavallo, wie dies sozialverträglich umgesetzt werden könne und ob auch betriebsbedingte Kündigungen geplant seien. Zudem gibt es Streit über die Zukunft von vier Standorten.