ÖFB-Training vor den Augen von gefeuertem Schöttel

Österreichs Nationalmannschaft hat am späten Montagnachmittag in Windischgarsten zum Auftakt des Lehrgangs vor dem Nations-League-Auftakt ein öffentliches Training vor über 600 vorwiegend jungen Fans absolviert.
Danach schrieben die ÖFB-Akteure Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung. Die ÖFB-Auswahl startet am Donnerstag in Linz gegen Israel in die Nations-League-Gruppenphase. Zu den Beobachtern vor Ort zählte auch Ex-Sportdirektor Peter Schöttel.
Der 59-Jährige befand sich in Windischgarsten, weil ein ÖFB-Partner Werbeaufnahmen mit Mitgliedern der WM-Mannschaften von 1998 und 2026 drehte. Schöttel nützte die Gelegenheit, um sich von der aktuellen ÖFB-Auswahl offiziell zu verabschieden.
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