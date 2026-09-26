Energie des Windes bläst Klimawandel den Marsch

Windkraft für Energiewende wichtig

Im Schatten eines mehr als 200 Meter hohen Windrades mitten im Wald auf dem Schildberg bei St. Pölten räumen Franz Essl, Wissenschafter des Jahres 2022, und Energieforscher Max Nutz von „Scientists for Future“, der einen Faktencheck zur Windkraft erstellt hat, mit Vorurteilen auf. „Nicht die Windräder gefährden den Wald, sondern der Klimawandel“, erklärt Essl, der auch überzeugt ist: „Windkraft und Vogelschutz können Hand in Hand gehen.“ Und Nutz betont: „Ohne Windkraft ist die Energiewende nicht möglich.“