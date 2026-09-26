Mann nach Streit mit verheirateter Frau bewusstlos

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Samstag ein Streit zwischen mehreren Personen bei einem Lokal in Steinach am Brenner in Tirol. Ein 46-jähriger Einheimischer verlor im Zuge der heftigen Auseinandersetzung das Bewusstsein – der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Laut Angaben der Polizei war es gegen 1.30 Uhr zunächst zu „verbalen Streitigkeiten“ zwischen dem 46-Jährigen und der Frau eines 48-jährigen Österreichers gekommen. In weiterer Folge habe sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt.
Durch den Schlag stürzte der Mann rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein.
Ermittler von der Polizei
Zu sechst gegen einen
Beteiligt waren neben dem 48-jährigen Einheimischen auch fünf Südtiroler im Alter zwischen 19 und 26 Jahren. Im Zuge des Streits habe der 46-Jährige von einem der Beteiligten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst bekommen. „Durch den Schlag stürzte der Mann rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 46-Jährige wurde von der alarmierten Rettung vor Ort erstversorgt und anschließend mit Verletzungen im Bereich des Rückens ins Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.
Weitere Erhebungen sind noch im Gange. Anzeigen folgen.
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