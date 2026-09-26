Mann nach Streit mit verheirateter Frau bewusstlos

Zu sechst gegen einen

Beteiligt waren neben dem 48-jährigen Einheimischen auch fünf Südtiroler im Alter zwischen 19 und 26 Jahren. Im Zuge des Streits habe der 46-Jährige von einem der Beteiligten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst bekommen. „Durch den Schlag stürzte der Mann rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein“, heißt es vonseiten der Ermittler.