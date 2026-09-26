Kardashian teilt Kuschel-Fotos mit Lewis Hamilton

Kritik an FIA-Beschluss

„Das macht absolut keinen Sinn. Die Rennen sollten länger sein, weil sie körperlich einfacher sind als je zuvor. Man will doch Athleten sehen, die am Limit ihrer Leistungsfähigkeit sind und ihren Körper noch weiter treiben, die Grenzen verschieben und neue Maßstäbe setzen“, beschwerte sich der siebenfache Weltmeister öffentlich.