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Turtelnd in Paris:

Kardashian teilt Kuschel-Fotos mit Lewis Hamilton

Formel 1
26.09.2026 09:13
Auf Wolke sieben: Kim Kardashian und Lewis Hamilton
Auf Wolke sieben: Kim Kardashian und Lewis Hamilton(Bild: AFP/APA/POOL/Jakub Porzycki, Instagram/kimkardashian)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur zwei Tage nachdem Lewis Hamilton auf seinem Instagram süße Schnappschüsse mit Freundin Kim Kardashian geteilt hatte, legte die US-Amerikanerin mit Turtel-Fotos aus Paris nach. 

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Ob kuschelnd im Bett oder knutschend auf der Seine: der Ferrari-Pilot und das It-Girl scheinen ihre Zweisamkeit vollends zu genießen. Bereits Ende 2025 sollen sich die beiden näher gekommen sein, im Frühjahr machten Hamilton und Kardashian ihre Beziehung schließlich offiziell.

Weniger erfreulich läuft es für den Briten aktuell auf der Rennstrecke. Im Qualifying von Baku musste sich der 41-Jährige mit Rang sechs zufriedengeben, nebenbei motzte Hamilton über die Entscheidung der FIA, die Renndistanzen kommende Saison zu verkürzen.

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„Das macht absolut keinen Sinn. Die Rennen sollten länger sein, weil sie körperlich einfacher sind als je zuvor. Man will doch Athleten sehen, die am Limit ihrer Leistungsfähigkeit sind und ihren Körper noch weiter treiben, die Grenzen verschieben und neue Maßstäbe setzen“, beschwerte sich der siebenfache Weltmeister öffentlich.

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