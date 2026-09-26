Das Märchen von der unabhängigen Pelletsheizung

Seit Jahren werden Holzpellets damit beworben, dass der Rohstoff aus heimischen Wäldern kommt. Die Botschaft: sichere Versorgung und mehr Unabhängigkeit von internationalen Krisen. Heute zeigt sich jedoch, dass diese Werbebotschaft nur die halbe Wahrheit ist.
Das Holz kommt zwar aus Österreich, die Preise werden aber zunehmend im Ausland gemacht. Zahlen Kunden in Italien, Deutschland oder der Schweiz mehr, steigt auch hierzulande das Preisniveau. Die Folge: Rund 250.000 Pelletshaushalte müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Doch wer profitiert von den heuer um ein Drittel teureren Pellets? Die Arbeiterkammer Salzburg sieht keine nachvollziehbaren Gründe für den massiven Anstieg. Der Rohstoff sei ausreichend vorhanden. AK-Präsident Peter Eder wirft den Anbietern vor, ihre Marktmacht auszunutzen, und fordert einen Preisdeckel.
Der Branchenverband proPellets spricht dagegen von „Verstaatlichungsfantasien“ und verweist auf höhere Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Stattdessen wird betont, dass Pellets weiterhin günstiger seien als Heizöl. Doch dieser Vergleich greift zu kurz. Heizöl wird großteils importiert, Pellets könnten vollständig bei uns mit Holz aus Österreich erzeugt werden. Der Preis orientiert sich aber immer öfter am Ausland. Dieser Widerspruch sorgt bei Kunden für Unverständnis.
Verdienen die Pelletserzeuger besser? Die Sägewerke? Die Waldbesitzer? Oder alle entlang der Wertschöpfungskette? Solange darauf keine transparente Antwort kommt, bleibt der Eindruck, dass von der versprochenen Unabhängigkeit vor allem eines übrig bleibt: ein Preis, der immer stärker vom Ausland bestimmt wird.
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