Das Märchen von der unabhängigen Pelletsheizung

Der Branchenverband proPellets spricht dagegen von „Verstaatlichungsfantasien“ und verweist auf höhere Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Stattdessen wird betont, dass Pellets weiterhin günstiger seien als Heizöl. Doch dieser Vergleich greift zu kurz. Heizöl wird großteils importiert, Pellets könnten vollständig bei uns mit Holz aus Österreich erzeugt werden. Der Preis orientiert sich aber immer öfter am Ausland. Dieser Widerspruch sorgt bei Kunden für Unverständnis.