Kleiner Kaiser trabt im großen Geldregen

Champagner, Kaiserschmarrn und fein gedeckte Tische: Vor Schönbrunn genießt die VIP-Gesellschaft den großen Reitsport. Doch als Shetland-Pony „Kaiser Franz Joseph“ den Platz betritt, wird es plötzlich ernst – bei seiner Auktion geht es um viel Geld und einen guten Zweck.