Wochengeld nach Fehlgeburt: OGH gibt Mutter recht

SPÖ hat Vorbehalte gegen „Opt-Out-Option“

Nach ihrem Vorschlag soll sich die Schutzfrist an der Schwangerschaftswoche orientieren – nach deutschem Vorbild. Dort gelten nach einer Fehlgeburt ab der 13. Woche zwei Wochen, ab der 17. Woche sechs Wochen und ab der 20. Woche acht Wochen Mutterschutz. Frauen könnten durch eine „Opt-Out-Option“ auf eigenen Wunsch aber auch früher wieder arbeiten.

Dagegen hat die SPÖ Vorbehalte. Im Sozialministerium fürchtet man, dass diese Möglichkeit der früheren Rückkehr an den Arbeitsplatz Frauen unter Druck bringen könnte.