Prinzessin Astrids Hündchen „Wilma“ ebenfalls tot

„Wilma“ schlief auf einem Schoß ein

Wie das norwegische Königshaus auf Anfrage des Rundfunksenders NRK bestätigte, verbrachte die kleine, vermutlich ebenfalls trauernde Hündin ihre letzten Tage bei einem von Astrids Kindern. Dort nahm sie auch Abschied von dieser Welt. Friedlich und offenbar genau so, wie sie es am liebsten mochte.

„Wilma schlief ebenfalls ruhig ein, dort, wo sie sich am wohlsten fühlte – auf einem gemütlichen Schoß“, teilte eine Sprecherin des Palastes mit.