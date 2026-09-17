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Wie der Wechsel zum Mountainbike-Mekka wurde

Radkrone
17.09.2026 14:00
Mountainbiken mit Blick auf Niederösterreich und in Richtung Wien. Einfach unbeschreiblich!
Mountainbiken mit Blick auf Niederösterreich und in Richtung Wien. Einfach unbeschreiblich!(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Mountainbiken verändert den Wechsel: Auf den Wexl Panorama Trails verbindet Wegenetz Hütten, Gemeinden und Singletrails. Die „Radkrone“ hat erlebt, wie sich eine frühere Wintersportregion mit dem Mountainbike neu erfindet – und warum davon nicht nur die Biker, sondern auch Tourismus, Hütten und Almwirtschaft profitieren.

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Der Blick ist gewaltig. Unter uns ziehen sich die bewaldeten Rücken des Wechsels durch Niederösterreich, dahinter verliert sich die Landschaft am Horizont.

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