Wie der Wechsel zum Mountainbike-Mekka wurde

Mountainbiken verändert den Wechsel: Auf den Wexl Panorama Trails verbindet Wegenetz Hütten, Gemeinden und Singletrails. Die „Radkrone“ hat erlebt, wie sich eine frühere Wintersportregion mit dem Mountainbike neu erfindet – und warum davon nicht nur die Biker, sondern auch Tourismus, Hütten und Almwirtschaft profitieren.