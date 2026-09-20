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„Kranke Verschwörung“

Trump kündigt „AI Force“ zur KI-Regulierung an

Web
20.09.2026 07:36
US-Präsident Donald Trump will demnächst einen KI-Experten ernennen.
US-Präsident Donald Trump will demnächst einen KI-Experten ernennen.(Bild: Krone-Collage/AP/Alex Brandon, sdecoret)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump will eine „AI Force“ zur Überwachung der Künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben rufen. Der 80-Jährige wittert zudem eine „kranke Verschwörung“ gegen Rechenzentren. 

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Am Samstag kündigte er auf seiner Online-Plattform Truth Social an, zeitnah einen KI-Beauftragten zu ernennen. Das Wachstum dieser Branche werde in keiner Weise behindert (siehe Posting unten). Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und deren Wachstum beaufsichtigen.

Zugleich werde man auf Missbrauch achten, was sich unkompliziert mit dem bestehenden Straf- und Zivilrecht regeln lasse.

Donald Trump findet den Ausdruck „Künstliche Intelligenz“ nicht zeitgemäß:

(Bild: Donald Trump/Truth Social)

Starker Präsident benötigt
Anfang der Woche hatte Trump erklärt, es gebe eine „kranke Verschwörung“ gegen KI und Rechenzentren. Dabei wies er Forderungen nach neuen bundesweiten KI-Regeln zurück und betonte, die USA bräuchten für die Regulierung der Technologie lediglich einen starken Präsidenten. Das Präsidialamt nahm zu den Plänen zunächst nicht Stellung.

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Treffen mit XI
Zudem möchten US-Vertreter das Thema KI bei einem Treffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der kommenden Woche ansprechen. Washington und Peking betrachten Fortschritte bei der KI als entscheidend für ihre wirtschaftliche und militärische Wettbewerbsfähigkeit. Sie sind sich jedoch uneins über den Zugang zu hochmodernen Chips, Vorwürfe des Technologiediebstahls und die Regulierung der Branche.

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