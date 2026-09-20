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Vorauers Spezialbrille

Dieses Spiel bedeutete für KAC-Goalie die Wende

Eishockey
20.09.2026 07:57
In Salzburg zauberte der KAC-Goalie Florian Vorauer. Seine Spezialbrille, Modell ...
In Salzburg zauberte der KAC-Goalie Florian Vorauer. Seine Spezialbrille, Modell „Panzerknacker“.(Bild: Krone KREATIV/APA, Quendler, krone.kreativ)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Liga-Heimauftakt in Klagenfurt: Die Rotjacken verabschieden sich von ihrer verstorbenen Legende Sepp Puschnig mit einer Gedenkminute. Der KAC trifft danach auf Vize-Meister Pustertal, die Südtiroler haben Graz mit 4:2 gebogen. Nach überragender Vorstellung verrät Flo Vorauer sein Erfolgsrezept und was es mit der Spezialbrille auf sich hat.

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Einen Moment der Stille wird es am Sonntag vor dem Eröffnungsbully zwischen KAC und Pustertal in Klagenfurt geben! Dabei wird Eishockey-Ikone Sepp Puschnig, der Anfang August im 80. Lebensjahr verstorben ist, die Ehre erwiesen. Der „Karawankenbär“ feierte sagenhafte 13 Meistertitel mit den Rotjacken.

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