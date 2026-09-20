Dieses Spiel bedeutete für KAC-Goalie die Wende

Liga-Heimauftakt in Klagenfurt: Die Rotjacken verabschieden sich von ihrer verstorbenen Legende Sepp Puschnig mit einer Gedenkminute. Der KAC trifft danach auf Vize-Meister Pustertal, die Südtiroler haben Graz mit 4:2 gebogen. Nach überragender Vorstellung verrät Flo Vorauer sein Erfolgsrezept und was es mit der Spezialbrille auf sich hat.
Einen Moment der Stille wird es am Sonntag vor dem Eröffnungsbully zwischen KAC und Pustertal in Klagenfurt geben! Dabei wird Eishockey-Ikone Sepp Puschnig, der Anfang August im 80. Lebensjahr verstorben ist, die Ehre erwiesen. Der „Karawankenbär“ feierte sagenhafte 13 Meistertitel mit den Rotjacken.
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