Dieses Spiel bedeutete für KAC-Goalie die Wende

Liga-Heimauftakt in Klagenfurt: Die Rotjacken verabschieden sich von ihrer verstorbenen Legende Sepp Puschnig mit einer Gedenkminute. Der KAC trifft danach auf Vize-Meister Pustertal, die Südtiroler haben Graz mit 4:2 gebogen. Nach überragender Vorstellung verrät Flo Vorauer sein Erfolgsrezept und was es mit der Spezialbrille auf sich hat.