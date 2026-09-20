Polizist zielte mit der Dienstwaffe auf Junghund

Hausbesitzer fühlte sich bedroht

Und er hatte nicht nur Angst um seinen Hund, sondern auch um seine Gesundheit, denn er hatte das Gefühl, dass der Beamte auch auf ihn zielte. „Der Hund hat den Polizisten nicht einmal angebellt. Generell bellt er keine fremden Personen an und zeigt gegenüber Menschen keinerlei aggressives oder bedrohliches Verhalten“, so der Paschinger, der den Sachverhalt auch an das Innenministerium weiterleitete.