Razzia bei Tierbesitzer offenbart Schreckliches

Amtstierarzt, Bausachverständiger und Gemeindevertreter marschierten Ende der Woche an der Wohnadresse eines Tierbesitzers im Bezirk Jennersdorf auf, der ins Visier der offiziellen Stellen geraten ist. Ihm wird vorgeworfen, einen Hahn und mehr als ein Dutzend Hennen, fast so viele Ziervögel, etliche Katzen und zwei Schildkröten unter nicht artgerechten Bedingungen zu halten. Bis auf einen gefiederten Bewohner im Haus ist der Rest des Federviehs draußen in notdürftigen Holzverschlägen untergebracht oder irrt auf der Suche nach einem Unterschlupf im Freien umher.