Alica Schmidt macht Urlaub: Das Leben ist schön

Ist das schön! Die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt (27) erholt sich derzeit auf der italienischen Insel Sardinien. Nach einer sportlich schwierigen Saison nutzt die Läuferin die Auszeit, um neue Energie zu sammeln. Und ohne pedantische Dokumentation auf Insta geht natürlich nix. Uns soll‘s recht sein.
Ein galanter Jump ins glasklare Wasser; eine knackiger Zwischendurch-Snack am Felsen; einmal kess lächeln, bevor der erste Biss ins Abendessen ansteht – ja, Alica Schmidt versteht, ihre 5,2 Millionen Insta-Fans zu beglücken. Es soll schlimmere Schicksale geben als das aktuelle von der 27-jährigen Leichtathlin auf Sardinien. So lässt sich die anstrengende (und schwierige) Saison bestimmt angemessen verdauen).
Wenig erfolgreich
Die Entspannung im Spätsommer folgt auf eine sportlich weniger erfolgreiche Zeit. Bei den Deutschen Meisterschaften im Juli war die Läuferin bereits im Vorlauf über die 800-Meter-Distanz ausgeschieden und verpasste somit den Einzug ins Finale. Auch bei den Europameisterschaften, die im August im britischen Birmingham stattfanden, war Schmidt nicht im Teilnehmerfeld vertreten.
Bereits im August äußerte sich die Läuferin zu den enttäuschenden Leistungen nach der Umstellung von der 400-Meter- auf die 800-Meter-Strecke. In den sozialen Medien erklärte sie, dass sie selbst immer ihre größte Kritikerin sei. Es sei für Sportler ganz normal, dass es auch Rückschläge gebe und die Leistung nicht immer nur bergauf gehe. Wichtig sei vor allem, wie man aus einer solchen Phase wieder herauskomme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.