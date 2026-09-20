Alica Schmidt macht Urlaub: Das Leben ist schön

Bereits im August äußerte sich die Läuferin zu den enttäuschenden Leistungen nach der Umstellung von der 400-Meter- auf die 800-Meter-Strecke. In den sozialen Medien erklärte sie, dass sie selbst immer ihre größte Kritikerin sei. Es sei für Sportler ganz normal, dass es auch Rückschläge gebe und die Leistung nicht immer nur bergauf gehe. Wichtig sei vor allem, wie man aus einer solchen Phase wieder herauskomme.