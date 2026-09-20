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Martin 7 in Mayrhofen

Wegen Intrigen im Osten: Notarztheli ins Zillertal

Tirol
20.09.2026 06:00
Martin 7 bei einem Einsatz im Sommer in Brandberg oberhalb von Mayrhofen
Martin 7 bei einem Einsatz im Sommer in Brandberg oberhalb von Mayrhofen(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Erstmals im Sommer wurde heuer ein Notarzthubschrauber in Mayrhofen im Tiroler Zillertal stationiert. „Schuld“ daran ist auch ein Konflikt in Oberösterreich, wo die Martin-Flugrettung fast Opfer einer Intrige wurde.

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Der Notarzthubschrauber Martin 7 der Heli Austria bzw. Heli Tirol gehört im Winter zum gewohnten Bild in Mayrhofen. Heuer feierte er hier jedoch in der warmen Jahreszeit eine Premiere: Seit 31. Juli startet und landet er in der Zillertaler Tourismusmetropole – bis 15. Oktober.

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Martin 7 hat ein riesiges Einsatzgebiet, wir wurden auch nach Südtirol alarmiert. Wir flogen bisher bereits mehr als 100 Einsätze.

Roy Knaus, Chef der Heli Austria bzw. Heli Tirol

Bild: ZOOM Tirol

„Seit Jahren gab es Anfragen, auch im Sommer ab Mayrhofen zu fliegen“, schildert Roy Knaus, Chef der Heli Austria, im Gespräch mit der „Krone“. Und nachdem das Gentlemen-Agreement zwischen den Betreibern der Notarzthelis, keinen weiteren Stützpunkt zu bedienen, ausgelaufen ist, wagte der Unternehmer heuer diesen Schritt.

Der topmoderne Heliport der Heli Austria mit Martin 7 in Mayrhofen
Der topmoderne Heliport der Heli Austria mit Martin 7 in Mayrhofen(Bild: ZOOM Tirol)

Freilich, es steckt noch etwas anderes hinter der Maßnahme. In Scharnstein in Oberösterreich, wo die Heli Austria ebenfalls einen Notarzthubschrauber stationiert und die Flugrettung über Jahre aufgebaut hat, hätte plötzlich eine Konkurrenzfirma diese Tätigkeit übernehmen sollen. Und die steht hinter der SHS-Flugrettung, die in Kaltenbach im Zillertal mit einem Notarztheli stationiert ist. „Sie wollten uns in Oberösterreich das Wasser abgraben, nun fliegen wir ab Mayrhofen“, erklärt Roy Knaus unmissverständlich gegenüber der „Krone“.

Zitat Icon

Die Stationierung des Notarzthubschraubers Martin 7 in Mayrhofen stellt eine große Bereicherung dar.

Andreas Eder, Ortsstellenleiter Bergrettung Mayrhofen

Bild: ZOOM Tirol

Die Bergrettung Mayrhofen zeigt sich von der Stationierung im Sommer jedenfalls begeistert. „Martin 7 stellt eine große Bereicherung dar“, betont Andreas Eder, Chef der Bergrettung Mayrhofen, die im Gebäude des Heliports untergebracht ist. Die Kommunikationswege seien sehr kurz, die Synergien optimal. Dies habe sich beispielsweise bei der Rettung eines abgestürzten Deutschen am Berliner Höhenweg deutlich gezeigt. Eder: „Martin 7 hat uns direkt vom Stützpunkt zum Einsatzort geflogen.“

Sommerbetrieb 2027 schon ab Mitte Juni
Bis Mitte Oktober bleibt der Flugbetrieb ab Mayrhofen aufrecht. 2027 startet der Sommerbetrieb dann schon früher – Mitte Juni.

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