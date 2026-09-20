Wegen Intrigen im Osten: Notarztheli ins Zillertal

Freilich, es steckt noch etwas anderes hinter der Maßnahme. In Scharnstein in Oberösterreich, wo die Heli Austria ebenfalls einen Notarzthubschrauber stationiert und die Flugrettung über Jahre aufgebaut hat, hätte plötzlich eine Konkurrenzfirma diese Tätigkeit übernehmen sollen. Und die steht hinter der SHS-Flugrettung, die in Kaltenbach im Zillertal mit einem Notarztheli stationiert ist. „Sie wollten uns in Oberösterreich das Wasser abgraben, nun fliegen wir ab Mayrhofen“, erklärt Roy Knaus unmissverständlich gegenüber der „Krone“.