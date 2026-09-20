„Geiler Teamspirit“ als Geheimnis des Erfolges

Immer wieder liefern Österreichs Tennisspieler im Davis Cup heldenhafte Leistungen ab, die über das Erhoffte hinausgehen. Wie machen sie das bloß? Kapitän Jürgen Melzer und Co. versuchten, das zu erklären.
Gleich 29 Nationen haben aktuell zumindest einen Spieler in den Top 100 der Tennisweltrangliste, 17 sogar deren zwei. In Österreich herrscht diesbezüglich aktuell Fehlanzeige. Und dennoch hat es das Team von Kapitän Jürgen Melzer zum zweiten Mal in Folge quasi in das WM-Viertelfinale geschafft. Auch wenn das Doppel, in dem Rot-Weiß-Rot in den letzten Dekaden stets über gute Spieler verfügte, ebenfalls im Davis Cup eine Rolle spielt, ist das ein Erfolg über dem Erwartbaren.
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