Ex-Sturm-Kicker lässt Arsenals Rice ausflippen

Zugegeben: Minimal provoziert hatte der Ex-Sturm-Spieler schon. Es war überhaupt nicht gelaufen für den favorisierten englischen Meister Arsenal London im Auswärtsspiel bei Brighton. 0:3 hieß es am Ende, nichts funktionierte. Und da testete Brighton-Legionär Yalcoue das Nervenkostüm des Arsenal-Superstars: gab ihm ein dezentes „Reiberl“ mit – das genügte, dass Rice auszuckete. Er hackte Yalcoue richtig um, den hebelte es aus. Und Rice? Sah Gelb. Und konnte heilfroh sein.