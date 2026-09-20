Tracht und Trubel zum 25-jährigen Jubiläum

Spritzer Tipp

Bei all den Köstlichkeiten wollten wir natürlich wissen, was sie selbst empfiehlt. „Unser Sandwich mit Fleisch vom eigenen Hof. Wenn man drei oder vier Spritzer intus hat, schmeckt es am besten“, scherzte sie.

Nun ja – nach dem Bieranstich kurz vor Mittag waren die besten Voraussetzungen jedenfalls schon geschaffen.