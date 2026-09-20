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Aufsteirern

Tracht und Trubel zum 25-jährigen Jubiläum

Adabei Österreich
20.09.2026 06:00
Angezapft: Klaus Herrmann, Giuseppe und Astrid Perna-Benzinger, Michael Tillian, Alexandra und ...
Angezapft: Klaus Herrmann, Giuseppe und Astrid Perna-Benzinger, Michael Tillian, Alexandra und Markus Lientscher. (v.li.n.re.)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Ein Vierteljahrhundert Aufsteirern: Vom 19. bis 20. September steht Graz ganz im Zeichen von Brauchtum, Musik und Genuss. In der „Krone“-Alm stand am Samstag der Leser-Bieranstich auf dem Programm. Auch TV-Persönlichkeit Cheyenne Ochsenknecht feierte mit eigenem Stand Premiere und gab einen spritzigen Tipp.

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Bier und Wein – beim Aufsteirern darf das schon vor Mittag sein! Zum 25-jährigen Jubiläum wird heuer gleich zwei Tage lang gefeiert.

Bereits am Samstag verwandelte sich die malerische Grazer Altstadt in ein Meer aus Dirndln und Lederhosen. Von Groß bis Klein genossen die Besucher bei strahlendem Sonnenschein regionale Schmankerln, zünftige Volksmusik und steirische Lebensfreude. Tolle Stimmung herrschte auch in der „Krone“-Alm. „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann ließ es sich nicht nehmen, beim Leser-Bieranstich persönlich zum Hammer zu greifen – elf kräftige Schläge später saß der Zapfhahn.

TV-Persönlichkeit Cheyenne Ochsenknecht und Gatte Nino Sifkovits haben definitiv den stylishsten ...
TV-Persönlichkeit Cheyenne Ochsenknecht und Gatte Nino Sifkovits haben definitiv den stylishsten Stand.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das besondere am Aufsteirern
Gemeinsam mit „Krone“-Finanzchef Michael Tillian und dem Veranstalterteam rund um Giuseppe und Astrid Perna-Benzinger sowie Alexandra und Markus Lientscher wurde angestoßen. Dabei nutzte Perna-Benzinger den besonderen Anlass und blickte zurück: „Man lässt noch einmal Revue passieren, was in all den vergangenen Jahren passiert ist.“ Das Erfolgsgeheimnis sieht sie vor allem bei den zahlreichen Mitwirkenden: „Die Verbände, Vereine und Blasmusikkapellen tragen alle ihren Teil zum Fest bei. Genau das macht das Aufsteirern so besonders.“

Auch Foodblogger Gerhard Dragschitz (Motion Cooking) (li.) serviert beim Aufsteirern seine ...
Auch Foodblogger Gerhard Dragschitz (Motion Cooking) (li.) serviert beim Aufsteirern seine Backhendl-Burger.(Bild: Christian Jauschowetz)

Und weil gute Stimmung bekanntlich durch den Magen geht, locken an den zahlreichen Ständen jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Mittendrin: Cheyenne Ochsenknecht. Wie sie uns verriet, besuchte sie das Traditionsfest zum ersten Mal und ist gemeinsam mit Ehemann Nino Sifkovits und den „Rib Eye Boys“ gleich auch mit einem Stand vertreten. In ihrer Wahlheimat fühlt sich die gebürtige Münchnerin längst angekommen: „Ich bin bayerisch-steirisch, schließlich gehört Bayern ja eigentlich zu Österreich.“

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Spritzer Tipp
Bei all den Köstlichkeiten wollten wir natürlich wissen, was sie selbst empfiehlt. „Unser Sandwich mit Fleisch vom eigenen Hof. Wenn man drei oder vier Spritzer intus hat, schmeckt es am besten“, scherzte sie.

Nun ja – nach dem Bieranstich kurz vor Mittag waren die besten Voraussetzungen jedenfalls schon geschaffen.

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