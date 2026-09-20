Wochenlang keine Post: „Das ist doch ein Witz!“

Die Post AG selbst sieht die Sachlage auf „Krone“-Anfrage deutlich anders. Man könne keinerlei Verzögerungen bei der Zustellung bestätigen. Vielmehr gebe es österreichweit einen drastischen Rückgang der Briefmenge. Im Schnitt erhalte ein Haushalt nur noch alle fünf Wochen einen sogenannten Premium-Brief (garantierte Zustellung am nächsten Werktag). Aufgrund der geringen Anzahl an Prospekten habe man diese im Sommer nur einmal pro Woche gebündelt zugestellt. „All das verstärkt sicher den Eindruck, dass die Post nicht kommen würde“, teilt man mit.