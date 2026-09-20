Wochenlang keine Post: „Das ist doch ein Witz!“

Viele Bewohner im salzburgischen Hallwang warten schier ewig auf ihre Briefe. Die Post AG selbst will nichts von etwaigen Problemen in der Flachgauer Gemeinde wissen. Es wären generell immer weniger Briefe unterwegs, heißt es vom gelben Konzern.
Manfred Engl hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Doch dieser Tage hatte der Hallwanger tatsächlich wieder etliche Kuverts und Broschüren in seinem Briefkasten. „Und das zum ersten Mal seit sicherlich fünf Wochen“, schüttelt er den Kopf und legt nach: „Das ist doch einfach ein Witz und ein Trauerspiel!“
Besonders ärgerlich: In dem dicken Pack an Post befand sich nicht nur eine Rechnung der Sand & Kieswerke GmbH von Anfang August, sondern auch noch eine Mahnung. „Ich habe mich sofort beschwert, aber der Post ist das egal“, poltert der Flachgauer. Für die Mahnspesen muss Engl selbst aufkommen. „Eine Frechheit“, meint er.
Unzählige Werbeprospekte fand Engl bei seiner jüngsten Massen-Zustellung auch. „Die meisten davon waren längst abgelaufen“, betont er. Noch viel schlimmer traf es eine Nachbarin. Ihr Mann verstarb jüngst, die Vorladung zur Testamentseröffnung bei ihrem Notar hatte sie allerdings nie zugestellt bekommen. „Ich lasse mir mittlerweile alles, was nur irgendwie geht, digital zustellen. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache“, sagt Engl.
Die Post AG selbst sieht die Sachlage auf „Krone“-Anfrage deutlich anders. Man könne keinerlei Verzögerungen bei der Zustellung bestätigen. Vielmehr gebe es österreichweit einen drastischen Rückgang der Briefmenge. Im Schnitt erhalte ein Haushalt nur noch alle fünf Wochen einen sogenannten Premium-Brief (garantierte Zustellung am nächsten Werktag). Aufgrund der geringen Anzahl an Prospekten habe man diese im Sommer nur einmal pro Woche gebündelt zugestellt. „All das verstärkt sicher den Eindruck, dass die Post nicht kommen würde“, teilt man mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.