Volk soll jetzt über Parteienförderung abstimmen

Seither sitzt der „wilde Abgeordnete“ ohne Klub, ohne Apparat, ohne Förderung im Nationalrat. Vielleicht will er gerade deswegen jetzt zeigen, dass es auch anders geht – und die staatliche Parteienförderung per Volksbegehren zu Fall bringen. Vorbei an genau jenen Parteien, die von den Millionen leben. Ein Frontalangriff auf das System? „Ein zivilgesellschaftliches Projekt“, erklärt Dengler selbst der „Krone“. Nach seinem Ausschluss hätten sich viele Personen bei ihm gemeldet, die ihm in Sachen Parteienförderung recht geben. So sei die Überlegung entstanden – in den kommenden Tagen soll das Vorhaben in die finale Phase gehen.