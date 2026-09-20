So lange wartet man auf den Termin beim Kassenarzt

Keine Termine für neue Patienten

„Diese Schwankungen nach oben und unten liegen daran, dass wir knapp 30 Prozent neue Ärzte in der Studie hatten“, erklärt Pressesprecher Sebastian Arthofer. Das sei notwendig gewesen, weil knapp ein Drittel aller Kassen-Fachärzte in Niederösterreich keine neuen Patienten aufnimmt und daher nicht mehr abgefragt wurde. Besonders schlimm sei die Situation bei Hautärzten und Gynäkologen: „Da vergeben sogar zwei Drittel der Ordinationen keine Termine für neue Patientinnen und Patienten.“