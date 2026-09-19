„Näher, lauter, echter!“ Fan-Herzen schlagen höher

Wenige Meter entfernt, fast zum Angreifen nahe, fetzten Marc Marquez, Jorge Martin & Co. über den Red Bull Ring. Näher dran kann man den verrückten MotoGP-Stars bei ihrer Arbeit nicht zuschauen. „Näher, lauter, echter! Es war ein einzigartiges Erlebnis, vor allem die Geräuschkulisse war einfach richtig cool“, freuten sich Sarah und Nikolaus aus Niederösterreich. Sie zogen beim „Krone“-Gewinnspiel das große Los, durften rund um den MotoGP-Vormittag eine Backstage-Tour rund um den Ring machen.