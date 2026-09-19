Rad-Heldin kämpft bei der WM um ein Happy End

Nach einer verkorksten Saison mit schweren Stürzen hofft Christina Schweinberger in Kanada auf einen Top-10-Platz. Die Tirolerin gewann vor drei Jahren im Zeifahren WM-Bronze und fuhr 2023 und 2024 in dieser Disziplin bei den Europameisterschaften jeweils auf den dritten Platz.
Mit einem breiten Grinser spulte Profi-Radsportlerin Christina Schweinberger in den vergangen Tagen ihre Trainingsfahrten in Montreal ab: „Ich freue mich jedes Jahr über die WM, jetzt freue ich mich aber riesig über die Titelkämpfe.“
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