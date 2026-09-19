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„Dinner for One“

Koppler feiern Jubiläum mit Silvester-Klassiker

Land & Leute
19.09.2026 11:00
„Dinner for One“ wird dreimal aufgeführt. Schauspiel-Brüder Bernhard und Martin sehen legendär ...
„Dinner for One“ wird dreimal aufgeführt. Schauspiel-Brüder Bernhard und Martin sehen legendär aus.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Live-Musik, Gesang, Tanz, Schauspiel und Marionetten: Die Theatergruppe Koppl ist schon 100 Jahre alt. Kultur, Brauchtum und Dialekt werden hier immer wieder neu inszeniert. Zum Jubiläum haben sich Schauspiel-Granden etwas ganz Besonderes einfallen lassen. . . 

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Fest etabliert und nicht mehr wegzudenken sind die Theateraufführungen in der Flachgauer Gemeinde Koppl. So manch ein junger Star startet hier sogar eine potenzielle internationale Schauspielkarriere! Die 20-jährige Sophie Kurz spielt schon seit zehn Jahren Theater. „Ich kann tanzen, singen und schauspielen – das ist meine Leidenschaft.“ Das Nachwuchstalent strahlt bei einer Neuigkeit ganz besonders: „Eine Schauspielschule in Köln hat mich aufgenommen. Ich fange dort noch heuer an.“ Koppl hat die junge Frau viele Jahre lang intensiv geprägt.

Sophie fiebert Köln entgegen!
Sophie fiebert Köln entgegen!(Bild: Markus Tschepp)

Das Besondere an der theaterbegeisterten Gemeinschaft: Eine Linie zieht sich seit 100 Jahren konsequent durch die Aufführungen. „Die Verbindung zur Volkskultur, jeder spricht seinen eigenen Dialekt, keiner verstellt sich. Wenn unsere Darsteller Hochdeutsch sprechen müssten, geht die ganze Magie verloren. Der Humor im Dialekt, das Schimpfen“, schmunzelt Obmann Oswald Seitlinger bei einem Gespräch mit der „Krone“. Am Samstag gibt es gleich mehrere Aufführungen unter dem Motto: „100 Jahre – Ein Tag spielt Theater“. Programmtechnisch wird es sehr vielfältig: Ein Tanz- und Musiktheater mit südamerikanischem Flair, Marionettentheater und ein Monolog von Kafka wird vorgetragen. Ab 13 Uhr geht es los – mit Kinderschminken, Popcorn, Seifenblasenkunst, Bier und Live-Musik.

Spielleiterin Christa ist seit 20 Jahren beim Theater – und will heute das Publikum im ...
Spielleiterin Christa ist seit 20 Jahren beim Theater – und will heute das Publikum im südamerikanischen Flair begeistern.(Bild: Markus Tschepp)

Seitlinger leitet die Gruppe aus 65 Mitarbeitern und räumt noch zwei Tage vor den Aufführungen ein: „Ich habe schlaflose Nächte und gleichzeitig riesen Vorfreude auf das Fest!“

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