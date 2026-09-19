Koppler feiern Jubiläum mit Silvester-Klassiker

Das Besondere an der theaterbegeisterten Gemeinschaft: Eine Linie zieht sich seit 100 Jahren konsequent durch die Aufführungen. „Die Verbindung zur Volkskultur, jeder spricht seinen eigenen Dialekt, keiner verstellt sich. Wenn unsere Darsteller Hochdeutsch sprechen müssten, geht die ganze Magie verloren. Der Humor im Dialekt, das Schimpfen“, schmunzelt Obmann Oswald Seitlinger bei einem Gespräch mit der „Krone“. Am Samstag gibt es gleich mehrere Aufführungen unter dem Motto: „100 Jahre – Ein Tag spielt Theater“. Programmtechnisch wird es sehr vielfältig: Ein Tanz- und Musiktheater mit südamerikanischem Flair, Marionettentheater und ein Monolog von Kafka wird vorgetragen. Ab 13 Uhr geht es los – mit Kinderschminken, Popcorn, Seifenblasenkunst, Bier und Live-Musik.