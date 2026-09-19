Jetzt stehen in Salzburg sogar Kutschen im Stau

Lange ist es her, seit auf den Straßen der Landeshauptstadt die Pferdefuhrwerke im Stau standen. Zu Zeiten, in denen Marktschreier, Ritter und mittelalterliche Jongleure noch das Bild der Stadt prägten. Möchte man meinen, denn: Seit mit der Neutorsperre und den Baustellen am Makartplatz und in der Sinnhubstraße überall zeitgleich gewerkt wird, kommen auch die Kutschen in der Stadt nicht mehr voran.