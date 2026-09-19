Jetzt stehen in Salzburg sogar Kutschen im Stau

Das Verkehrschaos in Salzburg nimmt kein Ende! Gleich mehrere Großbaustellen blockieren den Verkehr, als letzte ist hier die Neutorsperre am Montag dazugekommen. Beinahe jeden Tag gibt es einen neuen Aufreger. Nicht einmal mehr die Pferdekutschen kommen voran – wie im Mittelalter . . .
Lange ist es her, seit auf den Straßen der Landeshauptstadt die Pferdefuhrwerke im Stau standen. Zu Zeiten, in denen Marktschreier, Ritter und mittelalterliche Jongleure noch das Bild der Stadt prägten. Möchte man meinen, denn: Seit mit der Neutorsperre und den Baustellen am Makartplatz und in der Sinnhubstraße überall zeitgleich gewerkt wird, kommen auch die Kutschen in der Stadt nicht mehr voran.
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