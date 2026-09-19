Horrorunfall auf der A1 endet für Lenker tödlich

Unter einen Lkw schob sich der Mercedes eines Stadt-Salzburgers Freitagnacht auf der Westautobahn (A1). Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt Bergheim und Salzburg Nord in Fahrtrichtung Wien. Rettungskräfte animierten den Lenker zwar, am Ende erlag dieser jedoch seinen Verletzungen im Krankenhaus ...
Kurz vor Mitternacht schrillten bei der Salzburger Berufsfeuerwehr die Alarmglocken. 16 Mann in vier Fahrzeugen machten sich auf den Weg nach Salzburg Nord. Dort erwartete die Florianis ein Bild des Grauens. Ein Mercedes Kombi prallte auf einen Lkw und schob sich unter den Anhänger.
Fahrer reanimiert
Der Lenker, ein 59-jähriger Stadt-Salzburger, wurde schwerstens verletzt. Umgehend traf der Notarzt mit den Rettungskräften ein, reanimierte den Fahrer und brachten ihn ins Uniklinikum Salzburg. Dort herrschte kurze Zeit später jedoch traurige Gewissheit: Der Mann erlag seinen Verletzungen.
Viele offene Fragen
Zur Klärung der Unfallursache ließ die Staatsanwaltschaft Gerhard Kronreif als Sachverständigen rufen. War der Fahrer abgelenkt? War er alkoholisiert? Gab es einen technischen Defekt? Das alles wird genauestens überprüft.
Die Feuerwehr sicherte nach dem Eintreffen die Unfallstelle ab, baute den Brandschutz auf und unterstützte am Ende noch den Abschleppdienst bei der Bergung des komplett zerstörten Fahrzeuges.
Zwei der drei Fahrstreifen der A1 waren bis kurz nach 2 Uhr nachts gesperrt. Der Lkw-Lenker, ein 45-jähriger Rumäne, war nicht alkoholisiert.
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