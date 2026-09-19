Horrorunfall auf der A1 endet für Lenker tödlich

Kurz vor Mitternacht schrillten bei der Salzburger Berufsfeuerwehr die Alarmglocken. 16 Mann in vier Fahrzeugen machten sich auf den Weg nach Salzburg Nord. Dort erwartete die Florianis ein Bild des Grauens. Ein Mercedes Kombi prallte auf einen Lkw und schob sich unter den Anhänger.