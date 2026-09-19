Damen feiern zum Start historischen Premierensieg

Rückkehr nach 18 Monaten Präsenzdienst

Erst am Sonntag und Montag starten die Herren in die neue Saison. Nach der Enttäuschung der Vorsaison, als man das Final-Four verpasste, will das Team wieder angreifen. Am Sonntag (15) kommt Linz nach Nonntal, am Montag dann Vorjahresfinalist Stockerau im TV-Spiel (18, ORF Sport+). Fix wieder dabei ist der Koreaner Jin Ha Hwang. Der hatte sich im Winter des Vorjahres verabschiedet, weil er den Präsenzdienst in der Heimat – es gibt nach wie vor keinen Frieden auf der geteilten Halbinsel – antreten musste. Eineinhalb Jahre später landete er am Donnerstag am Flughafen in München. Und verriet doch Beruhigendes: „Ich hatte die Möglichkeit, täglich zu trainieren und fühle mich richtig gut.“ Am besten lässt sich das natürlich gleich an der Platte zeigen.