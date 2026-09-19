Ehemaliger ÖVP-Kronprinz vor Abgang aus Politik

Offiziell wollte, wie in derartigen Fällen üblich, bis zuletzt niemand etwas sagen. Erst nach einer für Montag einberufenen Sitzung der Salzburger ÖVP sollten das Fußvolk der Partei und die Öffentlichkeit informiert werden: Stefan Schnöll wird die Politik verlassen. Damit verliert Landeshauptfrau Edtstadler das vielleicht beliebteste und wegen zahlreicher Zuständigkeiten wichtigste Mitglied der Landesregierung.