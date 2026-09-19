Unbekannte sprühten Zebrastreifen wieder auf

„Nicht der richtige Weg“

Djundja stellte aber klar: „Für diese illegale Spray-Aktion in der heutigen Nacht habe ich kein Verständnis. Auch wenn man mit einer behördlichen Entscheidung nicht einverstanden ist, sind illegale Aktionen nicht der richtige Weg.“ Jetzt muss auch der illegale Schutzweg wieder entfernt werden.