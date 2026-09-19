Unbekannte sprühten Zebrastreifen wieder auf

Da griffen verärgerte Bürger selbst zu Spraydose oder Farbkübel ... Ein von den Behörden aufgelassener Zebrastreifen in Oberndorf bei Salzburg tauchte über Nacht wieder auf. Unbekannte hatten den Schutzweg an der früheren Stelle wieder angebracht.
Ursprünglich hat die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung die Entfernung des Zebrastreifens auf der Salzburger Landesstraße im Bereich der Gleiserei angeordnet. In der vergangenen Nacht wurde er von Unbekannten aber wieder auf die Fahrbahn gesprüht.
Auch Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) hatte mit der Auflassung des Schutzwegs keine Freude. „Ich kann nachvollziehen, dass die Verlegung des Schutzwegs durch die Bezirkshauptmannschaft bei vielen Bürgern für Unverständnis und Ärger sorgt“, sagte Djundja. Er habe sich bei der straßenrechtlichen Verhandlung ebenfalls gegen die Verlegung ausgesprochen.
„Nicht der richtige Weg“
Djundja stellte aber klar: „Für diese illegale Spray-Aktion in der heutigen Nacht habe ich kein Verständnis. Auch wenn man mit einer behördlichen Entscheidung nicht einverstanden ist, sind illegale Aktionen nicht der richtige Weg.“ Jetzt muss auch der illegale Schutzweg wieder entfernt werden.
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