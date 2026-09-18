Kuchl stürzt Hallein weiter in die Krise

Und dabei ist ein Derby grundsätzlich schon brisant. Im Falle von Kuchl gegen Hallein kam dazu, dass auf beiden Seiten einige Spieler im Sommer zum jeweils anderen Klub gewechselt sind. Außerdem gab es auch ein familieninternes Duell: Kuchl-Goalgetter Lukas Brückler traf auf Bruder und Hallein-Defensivmann Fabian. Die Hausherren erwischten einen besseren Start und waren in den Zweikämpfen bissiger. Damit war auch die Führung (13.) von Justin Mühlbauer verdient. Doch Hallein gab sich nicht auf und kam durch Alem Huremovic (36.) ins Spiel zurück. Der Jubel währte allerdings nur kurz. Christopher Bachleitner (41.) erhöhte auf 2:1. Sebastian Oberkofler (77., 88.) machte den Deckel drauf und stürzt Hallein weiter in die Krise. Der UFC hat seit dem Auftaktsieg gegen Gurten kein Ligaspiel mehr gewinnen können und ist mittlerweile Tabellenvorletzter.