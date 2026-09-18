Kuchl stürzt Hallein weiter in die Krise

Kuchl hat in der Regionalliga Nord das Tennengau-Derby gegen Hallein mit 4:1 klar für sich entschieden. Damit hat Hallein weiter erst einen Saisonsieg. Der sportliche Leiter ließ die Zukunft des Trainers offen.
Kuchl kehrt mit einem Sieg aus der Pause zurück! Vergangenes Wochenende hatten die Roten Teufel in der Nordliga spielfrei, im Tennengau-Derby gegen Hallein holte die Elf von Erfolgscoach Tom Hofer den vierten Saisonsieg im achten Spiel. Hallein ist hingegen nach dem 1:4 weiter unter Druck, die Luft für Trainer Christoph Lessacher wird immer dünner. „Bitterer Tag. Ich werde mir die Schwarzwaldklinik anschauen. Dann werde ich mir Gedanken machen. Direkt nach dem Spiel wird nicht diskutiert“, meinte Halleins sportlicher Leiter David König zur „Krone“.
Und dabei ist ein Derby grundsätzlich schon brisant. Im Falle von Kuchl gegen Hallein kam dazu, dass auf beiden Seiten einige Spieler im Sommer zum jeweils anderen Klub gewechselt sind. Außerdem gab es auch ein familieninternes Duell: Kuchl-Goalgetter Lukas Brückler traf auf Bruder und Hallein-Defensivmann Fabian. Die Hausherren erwischten einen besseren Start und waren in den Zweikämpfen bissiger. Damit war auch die Führung (13.) von Justin Mühlbauer verdient. Doch Hallein gab sich nicht auf und kam durch Alem Huremovic (36.) ins Spiel zurück. Der Jubel währte allerdings nur kurz. Christopher Bachleitner (41.) erhöhte auf 2:1. Sebastian Oberkofler (77., 88.) machte den Deckel drauf und stürzt Hallein weiter in die Krise. Der UFC hat seit dem Auftaktsieg gegen Gurten kein Ligaspiel mehr gewinnen können und ist mittlerweile Tabellenvorletzter.
Regionalliga Nord: Kuchl – Hallein 4:1 (2:1). Tore: Mühlbauer (13.), Bachleitner (41.), Oberkofler (77., 88.); Huremovic (36.).
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