Wird im Wurstelprater bald Eintritt verlangt?

Seit 260 Jahren sind der Wurstelprater und der Grüne Prater wichtige Rückzugsorte für Wiener und Anziehungspunkte für Touristen. Seit Freitag wird der älteste Vergnügungspark der Welt gebührend gefeiert. Bei Sommerwetter strömten am Samstag viele in den Vergnügungspark. (Bild: Wolfgang Spitzbart)