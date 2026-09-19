Karriereende bei Austria-Stürmer ein Thema

Fötschl coacht den Nachwuchs in Hof

„Wir waren zunächst unsicher, wie wir diese durchführen sollten. Die Idee war dann, dass mein Schienbein durchgesägt wird. Ich wollte aber einfach nur schnell wieder fit werden“, erklärte Fötschl. Der auch an ein Ende seiner Karriere denkt. „Das mache ich sogar sehr oft, wenn ich ehrlich bin. Ohne Fußball geht es aber irgendwie auch nicht“, hadert der Offensivspieler. Fötschl jetzt TrainerGanz weg vom Platz ist der ehemalige FAC-Kicker ohnehin nicht. Unter Andreas Berktold fungiert Fötschl seit Juli als Co-Trainer der U17 in Hof.