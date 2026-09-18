Salzburg spielte zum Auftakt Fans aus der Halle

„Ich habe schon viel über die Rivalität der beiden Klubs gehört“, sagte Cheftrainer Alan Letang vor der Partie gegen den KAC. Oft reicht es aber nicht, nur darüber bescheid zu wissen. Denn meistens muss man gegen die Rotjacken auch ordentlich abliefern, um an Ende zu punkten. Genau das taten die Salzburger zum Auftakt in die neue ICE Hockey League-Saison eben nicht. Im Gegenteil. Die Eisbullen ließen Grundtugenden wie Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, die Abschlüsse in der Offensive als auch das Defensivverhalten vermissen.