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„Jeder Schritt war wie ein Messerstich“

Bundesliga
19.09.2026 18:30
Jon Gorenc Stankovic kennt keinen Schmerz. Zuletzt stieß der Kapitän aber an seine Grenzen.
Jon Gorenc Stankovic kennt keinen Schmerz. Zuletzt stieß der Kapitän aber an seine Grenzen.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Sturm fordert Sonntag (17) die noch ungeschlagenen Salzburger zum Duell. Seit sechs Spielen sind die Grazer gegen den Liga-Krösus schon ungeschlagen. Kapitän Jon Gorenc Stankovic und seine Mannen gehen mit viel Selbstvertrauen in den Schlager: „Der Glaube, jeden schlagen zu können, ist bei uns zurück.“

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Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Ein Satz, der auf Jon Gorenc Stankovic vollends zutrifft. Sturms Häuptling beißt immer durch, wie schlimm die Schmerzen auch sein mögen. Doch vor einer Woche gegen den LASK stieß auch der Kapitän an seine Grenzen, musste nach 77 Minuten raus. „Wenn Jon einmal sagt, dass er Schmerzen hat, dann heißt das was“, so Trainer Fabio Ingolitsch. „Ich bin mit einem Gegenspieler zusammengestoßen, Knie gegen Knie. Jeder Schritt war danach wie ein Messerstich. Ich konnte mich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren“, sagt Stankovic, der gegen Stade Rennes nicht in der Startelf stand und erst in den Schlussminuten aufs Feld kam.

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