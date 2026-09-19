„Jeder Schritt war wie ein Messerstich“

Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Ein Satz, der auf Jon Gorenc Stankovic vollends zutrifft. Sturms Häuptling beißt immer durch, wie schlimm die Schmerzen auch sein mögen. Doch vor einer Woche gegen den LASK stieß auch der Kapitän an seine Grenzen, musste nach 77 Minuten raus. „Wenn Jon einmal sagt, dass er Schmerzen hat, dann heißt das was“, so Trainer Fabio Ingolitsch. „Ich bin mit einem Gegenspieler zusammengestoßen, Knie gegen Knie. Jeder Schritt war danach wie ein Messerstich. Ich konnte mich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren“, sagt Stankovic, der gegen Stade Rennes nicht in der Startelf stand und erst in den Schlussminuten aufs Feld kam.