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Profis zeigen Können

Internationale Tanzgala kommt in die Mozartstadt

Salzburg
18.09.2026 22:00
Im kommenden Jahr wird fleißig getanzt.
Im kommenden Jahr wird fleißig getanzt.(Bild: Dipl. Ing. (FH) Alexander Killer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Es ist das erste Mal, dass Salzburg zum Veranstaltungsort der internationalen Tanzveranstaltung der World Dance Sport Federation (WDSF) wird. Profis zeigen während der mehrtägigen Veranstaltung ihr Können.

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Zwei prominente Gesichter werden die Schirmherrschaft der internationalen Gala übernehmen: die Dancing Stars-Profitänzer Florian Gschaider und Manuela Stöckl.

 „Wir freuen uns sehr, dass wir die Tanzgala nach zehn Jahren Vorbereitungszeit gemeinsam mit der Stadt und dem Land Salzburg umsetzen dürfen. Besonders stolz sind wir darauf, Salzburg als Austragungsort präsentieren zu können“, so Florian Gschaider. Die Stadt Salzburg fördert das Event mit 35.000 Euro.

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Die Veranstaltung findet am 18. und 19. September 2027 in der Sporthalle Alpenstraße statt. Die Karten kosten pro Tag je nach Kategorie zwischen 24 und 64 Euro, während die Kombitickets für beide Tage zwischen 39 und 104 Euro erhältlich sind. Pro Veranstaltungstag treten zwischen 200 und 250 Paare in verschiedenen Kategorien gegeneinander an.

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