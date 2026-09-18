Internationale Tanzgala kommt in die Mozartstadt

Die Veranstaltung findet am 18. und 19. September 2027 in der Sporthalle Alpenstraße statt. Die Karten kosten pro Tag je nach Kategorie zwischen 24 und 64 Euro, während die Kombitickets für beide Tage zwischen 39 und 104 Euro erhältlich sind. Pro Veranstaltungstag treten zwischen 200 und 250 Paare in verschiedenen Kategorien gegeneinander an.