Grödig kommt in Unterzahl nur zu Unentschieden

Grödig kam im Nordliga-Spiel gegen Bad Leonfelden nicht über ein 1:1 hinaus. Trotz der Führung kurz nach der Pause, reichte es nicht für mehr. Eine Gelb-Rote Karte trug ihren Teil dazu bei.
Mit einem Mann weniger war am Ende wohl nicht viel mehr drinnen. Grödig erreichte in der Regionalliga Nord gegen Bad Leonfelden nur ein 1:1. Kurz nach der Führung durch Patrick Scheibenhofer (46.) wurde Benjamin Sammer vorzeitig duschen geschickt. In Unterzahl kämpften die Kicker vom Untersberg und stemmten sich gegen Gegentore, eines kassierten sie dennoch.
Grödigs Hölzl vergab eine Topchance
Sebastian Hölzl kam in der 12. Minute nach einem Konter zur ersten Topmöglichkeit. Der Grödig-Offensivmann brachte den Ball aber nicht am gegnerischen Torhüter vorbei. Es sollte auch die beste Chance der Hausherren in Hälfte eins bleiben. Und weil Grödig teilweise sehr nachlässig agierte, kamen die Oberösterreicher immer wieder zu Chancen. Doch es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.
Nach Wiederanpfiff dauerte es gerade einmal 51 Sekunden, bis Grödigs Patrick Scheibenhofer den Jubel zur Freude der Heimfans unter die Latte hämmerte. Auf die Freude folgte allerdings die Ernüchterung: Benjamin Sammer flog nach einem Foul mit Gelb-Rot (50.) vom Platz. Mit einem Mann mehr erhöhten die Gäste den Druck. Dann war es ein Ball aus dem Halbfeld, der immer länger und länger wurde und am Ende im Netz zappelte. In der Folge stemmten sich zehn Grödiger gegen die drohende Niederlage, warfen alles rein. In den Schlusssekunden wäre es beinahe noch zum Sieg von Grödig gekommen, doch der Linienrichter sah wohl als einziger im Stadion ein Abseits.
Regionalliga Nord: Grödig – Bad Leonfelden 1:1 (0:0). Tore: Scheibenhofer (46.); Schauberger (70.). – Gelb-Rote Karte: Sammer (G, 50., Foul).
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