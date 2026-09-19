Grödig kommt in Unterzahl nur zu Unentschieden

Nach Wiederanpfiff dauerte es gerade einmal 51 Sekunden, bis Grödigs Patrick Scheibenhofer den Jubel zur Freude der Heimfans unter die Latte hämmerte. Auf die Freude folgte allerdings die Ernüchterung: Benjamin Sammer flog nach einem Foul mit Gelb-Rot (50.) vom Platz. Mit einem Mann mehr erhöhten die Gäste den Druck. Dann war es ein Ball aus dem Halbfeld, der immer länger und länger wurde und am Ende im Netz zappelte. In der Folge stemmten sich zehn Grödiger gegen die drohende Niederlage, warfen alles rein. In den Schlusssekunden wäre es beinahe noch zum Sieg von Grödig gekommen, doch der Linienrichter sah wohl als einziger im Stadion ein Abseits.