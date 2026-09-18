Reger Transferverkehr zwischen Lustenau und Altach

Unglaublich aber wahr: Gleich 36 Kicker gibt es, die sowohl für die Lustenauer Austria als auch den Lokalrivalen aus Altach gespielt haben. Beim neunten Bundesliga-Derby, das am Samstag um 17 Uhr steigt, sind aber nur drei dabei, die bereits beide Dressen getragen haben.
Spielerwechsel zwischen Lustenau und Altach waren und sind keine Seltenheit. Der letzte „Wechsel“ war kein direkter, Precious Benjamin wurde von Hoffenheim zuerst an Altach und im Sommer zu Lustenau verliehen.
Unter den vielen Wechseln waren durchaus auch kuriose dabei. Wie jener von Patrick Salomon. Um einer automatischen Vertragsverlängerung zu entgehen, meldete er sich bei den Grün-weißen im Frühjahr 2014 durchgehend verletzt, um im Sommer ablösefrei ins Rheindorf zu wechseln.
Königstransfer Galvao
Verletzungsbedingt spielte Lucas Galvao bei der Austria keine Rolle mehr. Altach holte den Linksverteidiger um 100.000 Euro und verkaufte ihn um 800.000 Euro an Rapid weiter. Als Galvao nach Ingolstadt wechselte, klingelte es noch einmal in der Klubkassa der Rheindörfler.
Spezielles Tor für Maak
Mit einigem Groll im Herzen verließ Matthias Maak im Sommer 2020 die Altacher, weil er sich partout nicht wohlfühlte, in Richtung Lustenau. Wo er zum Stammspieler wurde und gegen Altach einen Treffer erzielte, den er frenetisch bejubelte.
Altach, Lustenau und jetzt beim GAK
Auch Verteidiger Anderson ging nach wenigen Einsätzen unzufrieden aus Altach weg, bei den Grün-weißen startete er neu durch und ist seither ein fixer Bestandteil der österreichischen Bundesliga. Aktuell spielt er beim GAK.
Trio kennt am Samstag beide Seiten
Insgesamt haben 36 Kicker schon bei den morgigen Derby-Kontrahenten gespielt. Im neunten Bundesligaderby stehen sich aber nur drei Akteure gegenüber, die bei beiden Klubs unter Vertrag standen bzw. stehen. Altachs Abwehrchef Benedikt Zech in seinem ersten Ländle-Bundesliga-Derby und Precious Benjamin sowie Maak bei den Lustenauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.