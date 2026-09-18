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Gleich 36 Kicker

Reger Transferverkehr zwischen Lustenau und Altach

Bundesliga
18.09.2026 11:39
Hätten Sie ihn erkannt? Vor 15 Jahren hielt Altach-Ikone Benedikt Zech (l.) seine Knochen für ...
Hätten Sie ihn erkannt? Vor 15 Jahren hielt Altach-Ikone Benedikt Zech (l.) seine Knochen für die Lustenauer Austria hin.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Unglaublich aber wahr: Gleich 36 Kicker gibt es, die sowohl für die Lustenauer Austria als auch den Lokalrivalen aus Altach gespielt haben. Beim neunten Bundesliga-Derby, das am Samstag um 17 Uhr steigt, sind aber nur drei dabei, die bereits beide Dressen getragen haben.

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Spielerwechsel zwischen Lustenau und Altach waren und sind keine Seltenheit. Der letzte „Wechsel“ war kein direkter, Precious Benjamin wurde von Hoffenheim zuerst an Altach und im Sommer zu Lustenau verliehen.

Vergangene Saison war Precious Benjamin von Hoffenheim nach Altach verlieren.
Vergangene Saison war Precious Benjamin von Hoffenheim nach Altach verlieren.(Bild: GEPA)
In dieser Saison ist Precious Benjamin von Hoffenheim nach Lustenau verlieren.
In dieser Saison ist Precious Benjamin von Hoffenheim nach Lustenau verlieren.(Bild: GEPA)

Unter den vielen Wechseln waren durchaus auch kuriose dabei. Wie jener von Patrick Salomon. Um einer automatischen Vertragsverlängerung zu entgehen, meldete er sich bei den Grün-weißen im Frühjahr 2014 durchgehend verletzt, um im Sommer ablösefrei ins Rheindorf zu wechseln.

Patrick Salomon war bei Austria Lustenau...
Patrick Salomon war bei Austria Lustenau...(Bild: GEPA)
... bevor er in Altach durchstartete.
... bevor er in Altach durchstartete.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Königstransfer Galvao
Verletzungsbedingt spielte Lucas Galvao bei der Austria keine Rolle mehr. Altach holte den Linksverteidiger um 100.000 Euro und verkaufte ihn um 800.000 Euro an Rapid weiter. Als Galvao nach Ingolstadt wechselte, klingelte es noch einmal in der Klubkassa der Rheindörfler.

Matthias Maak (l.) räumte zuerst für Altach ab...
Matthias Maak (l.) räumte zuerst für Altach ab...(Bild: GEPA)
...ehe er für Austria Lustenau jubelte.
...ehe er für Austria Lustenau jubelte.(Bild: GEPA)

Spezielles Tor für Maak
Mit einigem Groll im Herzen verließ Matthias Maak im Sommer 2020 die Altacher, weil er sich partout nicht wohlfühlte, in Richtung Lustenau. Wo er zum Stammspieler wurde und gegen Altach einen Treffer erzielte, den er frenetisch bejubelte.

Anderson warf erst bei Altach ein...
Anderson warf erst bei Altach ein...(Bild: GEPA)
... setzte sich dann im Lustenau-Dress gegen die Altacher durch...
... setzte sich dann im Lustenau-Dress gegen die Altacher durch...(Bild: GEPA)
... und macht den Ländle-Klubs jetzt im GAK-Dress das Leben schwer.
... und macht den Ländle-Klubs jetzt im GAK-Dress das Leben schwer.(Bild: GEPA)

Altach, Lustenau und jetzt beim GAK
Auch Verteidiger Anderson ging nach wenigen Einsätzen unzufrieden aus Altach weg, bei den Grün-weißen startete er neu durch und ist seither ein fixer Bestandteil der österreichischen Bundesliga. Aktuell spielt er beim GAK.

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Trio kennt am Samstag beide Seiten
Insgesamt haben 36 Kicker schon bei den morgigen Derby-Kontrahenten gespielt. Im neunten Bundesligaderby stehen sich aber nur drei Akteure gegenüber, die bei beiden Klubs unter Vertrag standen bzw. stehen. Altachs Abwehrchef Benedikt Zech in seinem ersten Ländle-Bundesliga-Derby und Precious Benjamin sowie Maak bei den Lustenauern. 

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