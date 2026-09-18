Rauch aus Metzgerei sammelte sich unter Dach

Wegen eines skurrilen Fehlalarms mussten am Freitag die Florianijünger aus Götzis (Vorarlberg) ausrücken. In einem dortigen Kindergarten wurde ein Feuer vermutet, doch der Rauch in der Immobilie stammte aus einer ganz anderen Quelle.
Am Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr wurden die Feuerwehren darüber informiert, dass es in einem Kindergarten in Götzis brennen würde. Unter dem Dach habe sich jede Menge Rauch gesammelt.
Als die Florianijünger anrückten, waren die Kinder bereits im Freien versammelt, das Gebäude schon evakuiert. Doch dann die Überraschung. Der Rauch, der sich unter dem Dach gesammelt hatte, stammte nicht von einem Brand im Haus, sondern war von einer benachbarten Metzgerei herübergezogen. Der Rauch war aus der Rauchkammer des Unternehmens geströmt. Es konnte Entwarnung gegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.