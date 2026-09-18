Rauch aus Metzgerei sammelte sich unter Dach

Als die Florianijünger anrückten, waren die Kinder bereits im Freien versammelt, das Gebäude schon evakuiert. Doch dann die Überraschung. Der Rauch, der sich unter dem Dach gesammelt hatte, stammte nicht von einem Brand im Haus, sondern war von einer benachbarten Metzgerei herübergezogen. Der Rauch war aus der Rauchkammer des Unternehmens geströmt. Es konnte Entwarnung gegeben werden.