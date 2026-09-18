Brand in Arbeiterunterkunft endet glimpflich

Brandalarm in Feldkirch gegen 12.55 Uhr: Ein Anrainer sah aus seinem Büro dichten Rauch aus einem gekippten Fenster des Nachbarhauses dringen. Umgehend wählte er den Notruf, zugleich warnte der Mann eine Person, die sich noch in dem Brandobjekt befand und sich so unbeschadet ins Freie retten konnte.