Brand in Arbeiterunterkunft endet glimpflich

Am Donnerstagmittag brannte es in einer Arbeiterunterkunft in Feldkirch. Ein aufmerksamer Nachbar sowie ein couragierter Gastronom verhinderten Schlimmeres: Dank ihres beherzten Eingreifens konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise kamen auch keine Personen zu Schaden.
Brandalarm in Feldkirch gegen 12.55 Uhr: Ein Anrainer sah aus seinem Büro dichten Rauch aus einem gekippten Fenster des Nachbarhauses dringen. Umgehend wählte er den Notruf, zugleich warnte der Mann eine Person, die sich noch in dem Brandobjekt befand und sich so unbeschadet ins Freie retten konnte.
Mit Feuerlöscher Brand eingedämmt
Noch bevor die alarmierten Florianis am Ort des Geschehens eintrafen, schritt der Betreiber eines im selben Objekt ansässigen Lokals mit einem Feuerlöscher zur Tat: Mit einem Handfeuerlöscher bekämpfte er den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr.
Wie sich herausstellte, wurde das Feuer auf der Oberfläche eines Kühlschranks entfacht. Wie es dazu kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Die Feuerwehren Feldkirch und Tosters rückten mit fünf Fahrzeugen und 35 Mitgliedern an. Das Rote Kreuz war mit zwei Einsatzwagen vor Ort.
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