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Unfall in Dornbirn

Von Straße abgekommen: Fahrt endet zwischen Bäumen

Vorarlberg
17.09.2026 17:15
Der Pkw kam erst nach einigen Metern in dichtem Gebüsch zum Stillstand.
Der Pkw kam erst nach einigen Metern in dichtem Gebüsch zum Stillstand.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Dornbirn verlor ein Pkw-Lenker am Mittwoch gegen Mitternacht auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Die Fahrt endete im Gebüsch zwischen ein paar Bäumen. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

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Der Unfall ereignete sich gegen Mitternacht auf der L39 in Dornbirn: Auf der nassen Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Straße ab und stoppte erst nach einigen Metern in dichtem Gebüsch zwischen Bäumen. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt. 

Nach medizinischer Erstversorgung wurden beide Autoinsassen von der Rettung ins Krankenhaus ...
Nach medizinischer Erstversorgung wurden beide Autoinsassen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Shourot Maurice)

Ins Spital eingeliefert
Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und sicherten den Unfallort. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden beide Insassen des Pkw ins Stadtspital Dornbirn eingeliefert.

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Über die Schwere ihrer Verletzungen lagen vorerst keine Informationen vor.

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