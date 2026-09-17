Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Balkone brannten

Feuerwehreinsatz: Grillerei endete in Feuer-Fiasko

Vorarlberg
17.09.2026 18:52
Gleich drei Wohnungen sind nun unbewohnbar.
Gleich drei Wohnungen sind nun unbewohnbar.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Feuerwehren mussten am Donnerstag in die Vorarlberger Gemeinde Fussach ausrücken. Dort hatten drei Wohnungen Feuer gefangen. Ursache war wohl ein Griller. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Donnerstagnachmittag wurden die Florianijünger alarmiert, dass in Fussach eine Gartenhütte brennen würde. Als die Einsatzleute vor Ort eintrafen, brannte es allerdings schon auf drei Balkonen eines Mehrparteienhauses.

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und begann umgehend mit den Löscharbeiten.
Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und begann umgehend mit den Löscharbeiten.(Bild: Shourot Maurice)
Gleich drei Feuerwehren mussten am Donnerstag in die Vorarlberger Gemeinde Fussach ausrücken.
Gleich drei Feuerwehren mussten am Donnerstag in die Vorarlberger Gemeinde Fussach ausrücken.(Bild: Shourot Maurice)
Die Balkone erlitten erheblichen Sachschaden.
Die Balkone erlitten erheblichen Sachschaden.(Bild: Shourot Maurice)
Drei Wohnungen hatten in Fussach Feuer gefangen.
Drei Wohnungen hatten in Fussach Feuer gefangen.(Bild: Shourot Maurice)

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Vermutet wird, dass ein Griller Auslöser des Bradnes war. Die Flammen griffen dann rasch von der unteren Wohnung auf die oberen Balkone über. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt, die Wohnungen beziehungsweise Balkone erlitten aber erheblichen Sachschaden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.09.2026 18:52
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
Fußach
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
12° / 20°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol bedeckt
Feldkirch
12° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
355.029 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
132.462 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
109.010 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1846 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1642 mal kommentiert
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
1216 mal kommentiert
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Mehr Vorarlberg
Drei Balkone brannten
Feuerwehreinsatz: Grillerei endete in Feuer-Fiasko
Unfall in Dornbirn
Von Straße abgekommen: Fahrt endet zwischen Bäumen
In „Ausnahmezustand“
Mann beschmiert ganzes Treppenhaus mit Blut
Traumjob gefunden
So gelingt Behinderten der Arbeitseinstieg
Nach 364 Tagen
ÖSV-Adlerin Pinkelnig ist zurück auf der Schanze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf