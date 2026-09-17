Feuerwehreinsatz: Grillerei endete in Feuer-Fiasko

Die Feuerwehren mussten am Donnerstag in die Vorarlberger Gemeinde Fussach ausrücken. Dort hatten drei Wohnungen Feuer gefangen. Ursache war wohl ein Griller.
Am Donnerstagnachmittag wurden die Florianijünger alarmiert, dass in Fussach eine Gartenhütte brennen würde. Als die Einsatzleute vor Ort eintrafen, brannte es allerdings schon auf drei Balkonen eines Mehrparteienhauses.
Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Vermutet wird, dass ein Griller Auslöser des Bradnes war. Die Flammen griffen dann rasch von der unteren Wohnung auf die oberen Balkone über. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt, die Wohnungen beziehungsweise Balkone erlitten aber erheblichen Sachschaden.
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