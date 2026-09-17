Feuerwehreinsatz: Grillerei endete in Feuer-Fiasko

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Vermutet wird, dass ein Griller Auslöser des Bradnes war. Die Flammen griffen dann rasch von der unteren Wohnung auf die oberen Balkone über. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt, die Wohnungen beziehungsweise Balkone erlitten aber erheblichen Sachschaden.