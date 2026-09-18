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Demenz vorbeugen

Wie unsere Gehirne länger gesund bleiben

Vorarlberg
18.09.2026 05:00
(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorbeugen ist die Devise bei einem neuen Projekt, das noch diesen Herbst in Vorarlberg gestartet wird, um die Gehirngesundheit in der Bevölkerung stärker zum Thema zu machen.

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Durch ein neues, auf drei Jahre angelegtes Projekt soll in Vorarlberg Brain Health, also die Hirngesundheit, mehr Aufmerksamkeit erhalten. Mit Vorträgen, Workshops, Lesungen und gemeinsamen Unternehmungen, etwa Museumsbesuchen, will das Land gemeinsam mit zehn Gemeinden und der connexia Implacementstiftung mehr Wissen rund ums Gehirn vermitteln. Es geht darum, der Bevölkerung praktische Wege aufzuzeigen, um sowohl präventiv vorzubeugen als auch beginnende neurodegenerative Krankheiten in ihrem Verlauf zu verzögern. „Ein kompetenter Umgang mit dem Gehirn ist eine exzellente Möglichkeit, zahlreichen neurodegenerativen Erkrankungen im Erwachsenenalter präventiv gegenzusteuern, denn laut neuer Forschungsergebnisse ließen sich über 40 Prozent der Demenzerkrankungen vermeiden,“ hieß es dazu von Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP), die das Projekt gemeinsam mit connexia vorstellte.

Übungen und Fachvorträge
Was wird nun konkret angeboten? Am 13. Oktober beginnt die erste Schwerpunktwoche in Hard – eine Kooperation zwischen Hard, Lauterach und Wolfurt bietet die Möglichkeit, das Programm für die gesamte Region anzubieten. Drei Expertinnen werden Vorträge zu den Themen Neuroplastizität, geistige Fitness im Alter und „soziales Gehirn“ halten. Zudem zeigen drei weitere Fachleute Übungen, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen und die Gehirngesundheit fördern.

Zitat Icon

Bewegung, soziale Kontakte, geistige Aktivität und ein gesunder Lebensstil tragen dazu bei, das Gehirn gesund zu halten.

Martina Rüscher

Dabei werden die Schwerpunkte auf Neurofeedback, auf die Koordination von Bewegung und Gehirn und ein Programm zur Stärkung der Konzentrationsfähigkeit gelegt. Eingeladen sind dazu natürlich nicht nur Menschen, die bereits an einer Demenzerkrankung leiden, sondern Personen aus allen Lebensphasen. Auch Studierende der Fachhochschule Vorarlberg erarbeiten ein Projekt zum Thema und wollen durch die Gründung eines „Amts für mentale Gesundheit“ die Bewusstseinsbildung vorantreiben.

Im Jänner 2027 setzt sich die Aktion dann in den Gemeinden Hohenems, Lustenau und Dornbirn fort. Die drei Kommunen arbeiten ebenfalls an einem gemeinsamen Programm, bis Ende 2028 sollen alle zehn Gemeinden zumindest zwei Schwerpunktwochen angeboten haben. Mehr Infos zum Programm unter www.brain-health.at.

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