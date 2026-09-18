Wie unsere Gehirne länger gesund bleiben

Durch ein neues, auf drei Jahre angelegtes Projekt soll in Vorarlberg Brain Health, also die Hirngesundheit, mehr Aufmerksamkeit erhalten. Mit Vorträgen, Workshops, Lesungen und gemeinsamen Unternehmungen, etwa Museumsbesuchen, will das Land gemeinsam mit zehn Gemeinden und der connexia Implacementstiftung mehr Wissen rund ums Gehirn vermitteln. Es geht darum, der Bevölkerung praktische Wege aufzuzeigen, um sowohl präventiv vorzubeugen als auch beginnende neurodegenerative Krankheiten in ihrem Verlauf zu verzögern. „Ein kompetenter Umgang mit dem Gehirn ist eine exzellente Möglichkeit, zahlreichen neurodegenerativen Erkrankungen im Erwachsenenalter präventiv gegenzusteuern, denn laut neuer Forschungsergebnisse ließen sich über 40 Prozent der Demenzerkrankungen vermeiden,“ hieß es dazu von Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP), die das Projekt gemeinsam mit connexia vorstellte.