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Schwer verletzt

Biker kollidiert in Hörbranz mit abbiegendem Lkw

Vorarlberg
18.09.2026 10:00
Der 67-jährige Motorradfahrer wurde verletzt ins LKH Bregenz eingeliefert und schließlich mit ...
Der 67-jährige Motorradfahrer wurde verletzt ins LKH Bregenz eingeliefert und schließlich mit dem Heli in ein Schweizer Spital geflogen.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Sattelzug wurde ein 67-jähriger Biker am Donnerstagvormittag schwer verletzt. Der Mann wurde von der Rettung erst ins LKH Bregenz transportiert und von dort zur weiteren Behandlung mit dem Heli in ein Schweizer Krankenhaus geflogen.

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Ein 21-jähriger Lkw-Lenker war gegen 10.13 Uhr mit seinem Schwerfahrzeug  auf der Allgäustraße (L1) unterwegs und wollte nach links in die Salvatorstraße einbiegen, um dort umzukehren.

Gleichzeitig näherte sich der 67-jährige Motorradfahrer auf seiner Maschine aus Richtung Bregenz und setzte zum Überholen des stehenden Sattelzugs an. Dabei kam es allerdings zur Kollision: Der Biker stürzte und blieb verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

In Schweizer Spital geflogen
Der Mann wurde von der rasch eintreffenden Rettung und einem Notarzt noch an der Unfallstelle erstversorgt und schließlich ins LKH Bregenz transportiert. Ein Helikopter brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in die benachbarte Schweiz.

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