So gelingt Behinderten der Arbeitseinstieg

Ein gelungenes Beispiel aus dem Montafon zeigt, wie Inklusion am Arbeitsplatz funktioniert. Beim „MitMach-Tag“ der Caritas in Bludenz erfahren Unternehmen aus erster Hand, welche Vorteile integrative Arbeitsplätze bieten.
Seit acht Jahren ist Magdalena Ganahl eine verlässliche Stütze im Seniorenheim Bartholomäberg. Die junge Montafonerin ist als Alltagsbegleiterin mitten im Geschehen: Sie hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern beim Mittagessen, packt in der Küche mit an und übernimmt hauswirtschaftliche Aufgaben. Aus dem Team ist sie längst nicht mehr wegzudenken. Ihr Weg in den Beruf führte über die „Caritas-Kompass-Qualifizierung“ sowie die anschließende Begleitung durch die „Kompass Assistenz“. Gemeinsam mit ihrer persönlichen Assistentin Martina Klinger meisterte sie den Einstieg – heute arbeitet Magdalena weitgehend selbstständig.
Mehrwert für alle Beteiligten
Magdalenas Geschichte verdeutlicht, welcher Mehrwert entsteht, wenn Menschen mit Behinderungen ihre Stärken im Erwerbsleben einbringen können. Gleichzeitig zeigt ihr Beispiel, wie stark auch Arbeitgeber von professioneller Begleitung profitieren, ist man bei der Caritas überzeugt.
Um genau diese Möglichkeiten zum Berufseinstieg geht es beim „MitMach-Tag“, zu dem das Caritas-Angebot „Kompass“ am Mittwoch, 30. September, von 10 bis 16 Uhr in die Werdenbergerstraße 7 in Bludenz einlädt. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, Personalverantwortliche sowie alle Interessierten.
Einblicke in Förderangebote
Vor Ort informieren die Mitarbeiter der Caritas praxisnah darüber, wer für einen integrativen Arbeitsplatz infrage kommt und welche finanziellen wie organisatorischen Unterstützungen es gibt. Stellenleiter Raphael Barwart betont, dass Interessierte Einblicke in Förderangebote, Hilfsmittel und Coaching-Möglichkeiten erhalten. Zudem berichten Menschen mit Behinderungen selbst aus ihrem Berufsalltag und zeigen auf, wie gelebte Teilhabe den Arbeitsalltag für alle Beteiligten bereichert.
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