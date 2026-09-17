So gelingt Behinderten der Arbeitseinstieg

Seit acht Jahren ist Magdalena Ganahl eine verlässliche Stütze im Seniorenheim Bartholomäberg. Die junge Montafonerin ist als Alltagsbegleiterin mitten im Geschehen: Sie hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern beim Mittagessen, packt in der Küche mit an und übernimmt hauswirtschaftliche Aufgaben. Aus dem Team ist sie längst nicht mehr wegzudenken. Ihr Weg in den Beruf führte über die „Caritas-Kompass-Qualifizierung“ sowie die anschließende Begleitung durch die „Kompass Assistenz“. Gemeinsam mit ihrer persönlichen Assistentin Martina Klinger meisterte sie den Einstieg – heute arbeitet Magdalena weitgehend selbstständig.